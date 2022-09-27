Стильные кожаные платья на осень: подборка эффектных изделий

Кожа не теряет своей популярности в новом сезоне, поэтому дизайнеры использовали этот материал как один из главных в новых коллекциях. Какие платья в моде этой осенью читайте в материале.

Дизайнеры из года в год экспериментируют с кожей. Этот материал не совсем практичный и универсальный, однако его очень любят модницы использовать в своих образах. Кожа служит отличным акцентом в любом аутфите.

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В этом сезоне в моде кожаные куртки в стиле Формулы-1 и минималистичные кожаные тренчи, поэтому бренды предлагают выбирать платья – от эффектных мини до дерзкой длины меди.

Теперь кожа уже не ассоциируется с провокационными образами для вечеринок. В кожаных платьях или сарафанах ходят на деловые встречи, романтические встречи, выставки или на ужин с любимым.

Прекрасной базой в ваш гардероб станут платья черного, кофейного или шоколадного оттенка. Однако если вам надоели классические оттенки, то делайте ставку на цветные модели, которые тоже будут уместны в гардеробе этой осенью.

Трендовые кожаные платья на осень 2022



Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue