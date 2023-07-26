Эти юбки должны быть в вашем гардеробе: подборка актуальных примеров

Лето – идеальное время для платьев и юбок, которые позволят чувствовать себя комфортно даже в самую жару. Рассмотрим на примере модниц самые популярные юбки.

Инфлюэнсеры своими образами доказали, что наиболее актуальными юбками этого сезона являются денимовые изделия с разрезом или длиной макси. В их список любимых юбок также входят изделия из шелка и карго.

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Юбка карго

Карго, триумфально вернувшихся на модный Олимп в этом году. Сначала в моде были только брюки, а потом большие карманы появились на джинсах и юбках.



Трендовые юбки лета 2023 / Фото с Elle

Костюмная юбка

Деловые юбки также увлекли модную индустрию. Носите летом юбку с трендовыми жилетами или базовыми футболками, майками. К такой юбке прекрасно подходит жакет и босоножки на каблуке.



Трендовые юбки лета 2023 / Фото с Elle

Юбка из денима

Денимовая юбка хорошо сочетается с любой верхом и совершенно разной обувью. Чаще всего модницы сочетают джинсовые юбки с базовыми вещами и кроссовками. Пикантности образу придают вырезы на юбках.



Трендовые юбки лета 2023 / Фото с Elle

Шелковая юбка

Шелковая юбка придает нежности и изысканности любому образу, независимо от того, направляетесь ли вы в офис, или на романтическую вечернюю встречу.

Мидиюбка из шелка однотонного нейтрального оттенка сочетается практически со всем. Вы можете одевать ее на ежедневные прогулки или на свидание, добавив обувь на каблуке.



Трендовые юбки лета 2023 / Фото с Elle

Мини-юбка в стиле preppy

Preppy – стиль одежды, происходящий от формы учеников престижных частных школ. Самые стильные Instagram-блогерки с удовольствием интегрируют элементы школьной моды в свои образы. Эльза Госк примерила на себе мини-юбку со складками, которую носят ученицы престижных учебных заведений.



Трендовые юбки лета 2023 / Фото с Elle

Юбка макси

Легкая воздушная юбка макси также стала хитом этим летом. Делайте ставку на дышащие ткани (лен, хлопок, шифон).



Трендовые юбки лета 2023 / Фото с Elle