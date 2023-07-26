Інфлюенсери своїми образами довели, що найактуальнішими спідницями цього сезону є денімові вироби з розрізом чи довжини максі. До їхнього списку улюблених спідниць також входять вироби з шовку та карго.

Читайте також Рожевий колір – хіт цього літа: як модно одягнутися в стилі Барбі

Спідниця карго

Карго, які тріумфально повернулися на модний Олімп цього року. Спочатку в моді були лише штани, а згодом великі кишені з’явилися на джинсах та спідницях.



Трендові спідниці літа 2023 / Фото з Elle

Костюмна спідниця

Ділові спідниці також захопили модну індустрію. Носіть влітку таку спідницю з трендовими жилетами чи базовими футболками, майками. До такої спідниці чудово пасує жакет і босоніжки на підборах.



Трендові спідниці літа 2023 / Фото з Elle

Спідниця з деніму

Денімова спідниця гарно поєднується з будь-яким верхом та абсолютно різним взуттям. Найчастіше модниці поєднують джинсові спідниці з базовими речима та кросівками. Пікантності образу надають вирізи на спідницях.



Трендові спідниці літа 2023 / Фото з Elle

Шовкова спідниця

Шовкова спідниця додає ніжності та вишуканості будь-якому образу, незалежно від того, чи ви прямуєте в офіс, чи на романтичну вечірню зустріч.

Мідіспідниця з шовку однотонного нейтрального відтінку поєднується практично з усім. Ви можете одягати її на щоденні прогулянки або на побачення, додавши взуття на підборах.



Трендові спідниці літа 2023 / Фото з Elle

Мініспідниця в стилі preppy

Preppy — стиль одягу, що походить від форми учнів престижних приватних шкіл. Найстильніші Instagram-блогерки залюбки інтегрують елементи шкільної моди у свої образи. Ельза Госк приміряла на собі мініспідницю зі складками, яку носять учениці престижних навчальних закладів.



Трендові спідниці літа 2023 / Фото з Elle

Спідниця максі

Легка, повітряна спідниця максі також стала хітом цього літа. Робіть ставку на тканини, які дихають (льон, бавовна, шифон).



Трендові спідниці літа 2023 / Фото з Elle