Зимой головной убор очень важен, чтобы защитить голову, уши и волосы от резких перепадов температур, пишет 24 канал. В морозную погоду шапки играют главную роль.

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Но кроме защиты головные уборы зимой – это интересное дополнение к нашим образам. Они помогают проявить индивидуальность.

Балаклава

Балаклавы с новой силой врываются в модные тренды. Такой головной убор защитит нас от холода и ветра в холодное время года. В этом году балаклавы уже крепко закрепились на модном Олимпе, так что не пропустите зимой примерить этот стильный и теплый головной убор.



Трендовые головные уборы на зиму 2022 / Фото из Pinterest

Шапка бини

Зимой невозможно обойтись без шапки бени. Модницы дополняют свои зимние образы в классических цветах ярким элементом – головным убором. Сейчас все чаще встречаются в образах шапки розового, красного, зеленого или других цветов, по которым девушки довершают свои черные, молочные или белые образы.



Трендовые головные уборы на зиму 2022 / Фото из Pinterest



Трендовые головные уборы на зиму 2022 / Фото из Pinterest

Теплая панама

В этом году в моду вошла объемная панама. Ее еще в прошлом году начали носить инфлюэнсеры, а в этом году эту идею подхватила Меган Фокс. В гардеробе актрисы много объемных панам разных цветов.



Трендовые головные уборы на зиму 2022 / Фото из Pinterest

Берет

Берет кажется немного необычным головным убором на зиму, впрочем, в теплые дни он может удачно разбавить ваш образ. Надевайте берет под пальто и добавляйте интересную изюминку благодаря ярким нарядам под низом или аксессуарам.



Трендовые головные уборы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Трендовые головные уборы на зиму 2022 / Фото из Pinterest

Меховые наушники

Меховые наушники трудно назвать головным убором, впрочем, этот аксессуар поможет создать вам по-настоящему зимний аутфит. Дополняйте ими свои дубленки, шубы и пуховики.



Трендовые головные уборы на зиму 2022 / Фото из Pinterest



Трендовые головные уборы на зиму 2022 / Фото из Pinterest

Повязка на голову

Недавно повязка на голову перекочевала с 2000-х в 2022 и резко стала хитом зимы. Fashion-блоггеры выбирают обычные трикотажные повязки или из шерсти, в основном черного цвета.



Трендовые головные уборы на зиму 2022 / Фото из Pinterest