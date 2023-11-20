Самые стильные джинсы зимы: 5 трендовых моделей на любой вкус

Деним всегда остается в моде, независимо от тенденций, а этот год стал особенно исключительным, ведь дениму было очень много. Дизайнеры постоянно экспериментируют с джинсами и предлагают интересные фасоны.

Одержимость модного мира джинсами непреклонна. Их обожают все и постоянно применяют в своих аутфитах. Негласно джинсы считаются одеждой №1, ведь без них просто невозможно обойтись.

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Baggy jeans

Мешковатые джинсы сейчас переживают новую волну возрождения. По мнению экспертов этот фасон останется с нами надолго. Мешковатые джинсы достаточно комфортны и стильны. С такими джинсами вы можете использовать много вариантов стилизации и поиграть с пропорциями.



Модные джинсы на зиму / Фото Elle

Темные джинсы

Синие джинсы – это классический выбор, а вот глубокие оттенки денима придадут образам элегантности. Темные джинсы подходят и для дневных, и для вечерних выходов. Они хорошо сочетаются с рубашками, блузами и жакетами.



Модные джинсы на зиму / Фото Elle

Джинсы с широкими штанинами

Gucci и Victoria Beckham вернули модели из денима, вдохновленные винтажем. Модели этих джинсов характеризуются объемными штанинами. Тренд на такие джинсы довольно универсален, ведь они хорошо стилизуются с любым нарядом. Если вы хотите джинсы в стиле ретро, выбирайте модели с высокой талией.



Модные джинсы на зиму / Фото Elle

Джинсы клеш

В моду вернулись джинсы с низкой посадкой. Низкий силуэт стал одним из ключевых джинсовых стилей, продемонстрировавших бренды Coperni, Vaillant и Bottega Veneta.



Модные джинсы на зиму / Фото Elle

Необычный дизайн

Джинсы могут быть не только базовым элементом гардероба, но и интересной вещью, которая станет главной изюминкой образа. Вы можете выбирать для себя рваные джинсы и потертости; джинсы, которые можно расстегивать от лодыжек до внутренней стороны бедра или интересные джинсы с перьями.



Модные джинсы на зиму / Фото Elle