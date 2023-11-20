Одержимість модного світу джинсами непохитна. Їх обожнюють всі та постійно застосовують у своїх аутфітах. Негласно джинси вважаються одягом №1, адже без них просто неможливо обійтися.

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Baggy jeans

Мішкуваті джинси зараз переживають нову хвилю відродження. На думку експертів, цей фасон залишиться з нами надовго. Мішкуваті джинси є доволі комфортними і стильними. З такими джинсами ви можете вдаватися до багатьох варіантів стилізації та погратися з пропорціями.



Модні джинси на зиму / Фото Elle

Темні джинси

Сині джинси – це класичний вибір, а от глибокі відтінки деніму додадуть образам елегантності. Темні джинси підходять і для денних і для вечірних виходів. Вони гарно поєднуються з сорочками, блузам та жакетами.



Модні джинси на зиму / Фото Elle

Джинси з широкими штанинами

Gucci та Victoria Beckham повернули моделі з деніму, натхнені вінтажем. Моделі цих джинсів характеризуються об’ємними штанинами. Тренд на такі джинси є доволі універсальним, адже вони гарно стилізуються з будь-яким вбранням. Якщо хочете джинси в стилі ретро, обирайте моделі з високою талією.



Модні джинси на зиму / Фото Elle

Джинси кльош

У моду повернулися джинси з низькою посадкою. Низький силует став одним із ключових джинсових стилів, які продемонстрували бренди Coperni, Vaillant і Bottega Veneta.



Модні джинси на зиму / Фото Elle

Незвичайний дизайн

Джинси можуть бути не лише базовим елементом гардероба, але й цікавою річчю, яка стане головною родзинкою в образі. Ви можете обирати для себе в міру рвані джинси та потертості; джинси, які можна розстібати від щиколоток до внутрішньої сторони стегна чи цікаві джинси з пір’ям.



Модні джинси на зиму / Фото Elle