Одержимість модного світу джинсами непохитна. Їх обожнюють всі та постійно застосовують у своїх аутфітах. Негласно джинси вважаються одягом №1, адже без них просто неможливо обійтися.
Читайте також З чим носити коричневу спідницю цього сезону: 5 найкращих образів
Baggy jeans
Мішкуваті джинси зараз переживають нову хвилю відродження. На думку експертів, цей фасон залишиться з нами надовго. Мішкуваті джинси є доволі комфортними і стильними. З такими джинсами ви можете вдаватися до багатьох варіантів стилізації та погратися з пропорціями.
Модні джинси на зиму / Фото Elle
Темні джинси
Сині джинси – це класичний вибір, а от глибокі відтінки деніму додадуть образам елегантності. Темні джинси підходять і для денних і для вечірних виходів. Вони гарно поєднуються з сорочками, блузам та жакетами.
Модні джинси на зиму / Фото Elle
Джинси з широкими штанинами
Gucci та Victoria Beckham повернули моделі з деніму, натхнені вінтажем. Моделі цих джинсів характеризуються об’ємними штанинами. Тренд на такі джинси є доволі універсальним, адже вони гарно стилізуються з будь-яким вбранням. Якщо хочете джинси в стилі ретро, обирайте моделі з високою талією.
Модні джинси на зиму / Фото Elle
Джинси кльош
У моду повернулися джинси з низькою посадкою. Низький силует став одним із ключових джинсових стилів, які продемонстрували бренди Coperni, Vaillant і Bottega Veneta.
Модні джинси на зиму / Фото Elle
Незвичайний дизайн
Джинси можуть бути не лише базовим елементом гардероба, але й цікавою річчю, яка стане головною родзинкою в образі. Ви можете обирати для себе в міру рвані джинси та потертості; джинси, які можна розстібати від щиколоток до внутрішньої сторони стегна чи цікаві джинси з пір’ям.
Модні джинси на зиму / Фото Elle