5 цветов, которые дорого смотрятся зимой: стильные фото

Зимой нам всегда хочется добавить к своим образам много светлых оттенков или же, наоборот, за неимением цветов, добавлять самостоятельно яркости благодаря нарядам. Но есть определенная цветовая палитра, которая позволит вам получить дорогой вид.

Зимой цветовая палитра всегда приглушена, а вместо ярких цветов стоит обратить внимание на оттенки карамели, сливок и молочного шоколада. А еще в этом году очень модны монохромные аутфиты, поэтому готовя свой образ на зиму, вы можете смело составить аутфит в одном цвете.

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Коричневый

В этом цвете выбирайте свитера с высоким воротником, на замочке или джеперы поло. Также в коричневом цвете популярны угги и дубленки.

Бежевый

Охотно интегрируйте бежевый в свой зимний гардероб, поскольку он легко сочетается с другими цветами, а наряды в этом цвете вы найдете для себя на любой вкус.

Кремовый

Этот оттенок лучше всего смотрится на трикотажных костюмах, лосинах, верхней одежде, аксессуарах и шапках.

Серый

Отвергайте все сомнения в том, как именно стилизовать серый осенью. Это довольно интересный и стильный цвет, идеально сочетающийся с белым или черным цветом. А еще серый считается базовым оттенком, так что может легко стилизоваться с другими цветами.

Молочный

Откройте для себя этой зимой стильные образы в молочном оттенке, наряд которых состоит из разнообразных текстур. Это могут быть молочные джинсы, кашемировый свитер, ангоровая шапка или шуба с овчиной.