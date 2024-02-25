Какие цвета будут в моде весной: лучшая подборка

Для весенне-летнего сезона многие дизайнеры решили отдать предпочтение простым и спокойным оттенкам. Без насыщенных цветов тоже не обойтись, однако пастельные тона в новом сезоне будут преобладать.

Fashion-эксперты всегда черпают вдохновение из коллекций известных брендов. Просмотрев показы дизайнеров грядущего сезона, стилисты выбрали 5 ключевых цветовых трендов, на которые надо обратить внимание.

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Белый фарфор

Наряд белого цвета – вневременной выбор. Бренды всегда представляют его в своих коллекциях, впрочем именно для весенне-летнего сезона дизайнеры сделали особый акцент и показали много нарядов в белом – от жакета и брюк до вечернего платья.



Актуальные цвета на весну 2024 / Фото Vogue

Вишнево-красный

С осени мода одержима красным цветом. Впрочем он не может оставаться популярным всегда, поскольку бренды продемонстрировали наряды в вишневых оттенках, которые должны появиться в наших гардеробах уже в новом сезоне. Невероятно красиво смотрятся кожаные вещи в этом оттенке, поэтому обратите на них внимание.



Актуальные цвета на весну 2024 / Фото Vogue

Небесно-голубой

Это один из самых спокойных оттенков будущего сезона. Выбирайте для себя красивые платья, шелковые костюмы или сумки в голубом цвете.



Актуальные цвета на весну 2024 / Фото Vogue

Пастельно-сиреневый

Сиреневый оттенок молниеносно быстро ворвется в наши тренды, поэтому обращайте внимание на любой наряд, который подойдет к вашему стилю.



Актуальные цвета на весну 2024 / Фото Vogue

Жидкое золото

На замену оттенку металлик в новый сезон войдет жидкое золото. Изящно и особенно этот цвет выглядит на облегающих и драпированных платьях, будто из эпохи 80-х годов.



Актуальные цвета на весну 2024 / Фото Vogue