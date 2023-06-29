Самые стильные цвета лета, от которых вы будете в восторге: яркие фото

Лето – это идеальное время для ярких цветов. Советуем вам присмотреться к трем самым популярным цветам, которые активно используют в своих образах инфлюэнсеры.

Если вы хотите добавить к своим образам немного сочных оттенков, то можете смело черпать вдохновение из образов модниц, пишет 24 Канал. С цветами вы по-настоящему ощутите летнюю эстетику. Только один маленький шаг позволит создать вам новый аутфит.

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Розовый

В этом сезоне розовый цвет громко заявил о себе и вышел на лидерскую позицию. Начинайте носить розовый с одного элемента гардероба и завершайте целым монохромным образом. С выходом в мировом прокате фильма «Барби» с Марго Робби в главной роли, розовый очень полюбился многим фешионистам, в частности, самая блондинка продолжает подыгрывать интерес к киноленте розовыми аутфитами.

Зеленый

Зеленый цвет снова вошел в моду. Его популярность отчетливо прослеживалась еще несколько лет назад. Тогда все звезды стритстайла носили все возможные элементы гардероба в зеленом цвете – жакеты, рубашки, платья, обувь и сумки. Сейчас травянистый оттенок проживает свое возвращение в модные круги, а инфлюэнсер его радостно на себе примеряет.

Красный

Яркий красный цвет также занимает одну из ключевых позиций в подборке цветов летом. Выбирайте в смелом и дерзком цвете платья, сумки и интересные элементы гардероба, которые смогут удачно разбавить ваш выход.