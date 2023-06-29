Якщо ви хочете додати до своїх образів трохи соковитих відтінків, то можете сміливо черпати натхнення з образів модниць, пише 24 Канал. З кольорами ви по-справжньому відчуєте літню естетику. Лише один маленький крок дозволить створити вам свіжий аутфіт.

Читайте також 3 сукні, які ніколи не вийдуть з моди: чарівні приклади вбрання

Рожевий

Цього сезону рожевий колір голосно заявив про себе та вийшов на лідерську позицію. Починайте носити рожевий з одного елемента гардеробу та завершуйте цілим монохромним образом. З виходом у світовому прокаті фільму «Барбі» з Марго Роббі у головній ролі, рожевий дуже полюбився багатьом фешіоністам, зокрема, сама білявка продовжує підігравати інтерес до кінострічки рожевими аутфітами.

Зелений

Зелений колір знову увійшов у моду. Його популярність чітко простежувалася ще кілька років тому. Тоді всі зірки стрітстайлу носили всі можливі елементи гардероба у зеленому кольорі – жакети, сорочки, сукні, взуття і сумки. Зараз трав’янистий відтінок проживає своє повернення в модні кола, а інфлюенсери його радо на собі приміряють.

Червоний

Яскравий червоний колір також посідає одну з ключових позицій у добірці кольорів на літню пору. Обирайте у сміливому та зухвалому кольорі сукні, сумки та цікаві елементи гардероба, які зможуть вдало розбавити ваш вихід.