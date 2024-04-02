Названы брюки, которые будут доминировать в 2024 году: как они выглядят

Весна – прекрасное время для стильных и элегантных брюк, которые являются базой и не выходят из моды, меняются только тенденции. Впрочем, есть несколько практичных вариантов, которые подойдут для многих девушек.

Широкие брюки уже давно стали центральным элементом гардероба, поэтому без них невозможно представить элегантные образы. Эта вещь хорошо сочетается с любым верхом или обувью, поэтому брюки обязательно должны быть альтернативой джинсам или лосинам.

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Британские fashion-эксперты рассказали, какие же фасоны будут преобладать в весенне-летнем сезоне.

Широкие брюки

Номером 1 в вашем списке должны быть широкие брюки с удлиненным подолом, который выглядит как избыток материала и на высокой посадке. Это любимый фасон брюк многих модниц. Сочетайте их с жакетами или обтягивающими топами. В конце концов, вариантов есть множество, выбирать только вам.

В стиле нулевых

Брюки карго не сходят с модных радаров, поэтому вы с радостью можете добавлять их в список покупок на весенне-летний сезон. Современные карго – это прямые брюки с квадратными карманами, которые создают утилитарный вид. Выбирайте для себя любой цвет, который будет удачно сочетаться с теми вещами, которые есть в вашем гардеробе.

Брюки на шнурках

С наступлением настоящего тепла в ход идут льняные брюки. Этот непринужденный фасон станет хорошей альтернативой плотным джинсам, в которых в летнее время становится жарковато.

Вы можете без колебаний добавлять в свой гардероб любые другие фасоны, или подбирать различные цвета. Но несмотря на популярность леопардового принта, все же советуем остановиться на классических фасонах и цветах, поскольку это будет удачное капиталовложение и инвестиция на многие годы.