Для повседневных образов дизайнеры советуют делать ставку на классическую черную пару из матовой кожи или ботфорты-чулки, обтягивающие икры.

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Если же вам хочется добавить изюм в свой образ, то обновите гардероб благодаря серебристым сапогам выше колена, трикотажным моделям или парам из глянцевой кожи.

Лакированные

Лакированные ботфорты всегда привлекают много внимания благодаря дерзкому глянцевому материалу. Такие сапоги следует совмещать с минималистичным нарядом, который не привлекает к себе много внимания.



Лучшие сапоги на осень / Фото с Vogue



Лучшие сапоги на осень / Фото с Vogue

Трикотаж

Осенью дизайнеры предлагают не только трикотажные теплые свитера и гольфы, но и ботфорты из деликатного плетения.



Лучшие сапоги на осень / Фото с Vogue

Черная классика

Выбирайте в этом сезоне вневременный фасон и оттенок сапог. Такая обувь подойдет для девушек, предпочитающих универсальную и практичную обувь. Покупайте классические черные кожаные ботфорты, которые будет удобно носить с любыми вещами – от джинсов до платьев.



Лучшие сапоги на осень / Фото с Vogue



Лучшие сапоги на осень / Фото с Vogue

Металлик

Металлизированная обувь – это хит этого сезона. Делайте ставку осенью на ботфорты с серебристым отливом. Чтобы использовать ботфорты в качестве акцентной детали, используйте их с однотонными вещами.



Лучшие сапоги на осень / Фото с Vogue



Лучшие сапоги на осень / Фото с Vogue

Ботфорты-чулки

Выбирайте этой осенью женственные ботфорты-чулки, плотно облегающие ноги. Они напоминают своеобразное сочетание леггинсов и ботинок. Носите обувь с короткими и длинными юбками, удлиненными жакетами, трикотажными платьями или объемными свитерами.



Лучшие сапоги на осень / Фото с Vogue



Лучшие сапоги на осень / Фото с Vogue