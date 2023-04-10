Стильные босоножки на весну: модная обувь, на которую стоит обратить внимание

Еще немного и сезон босоножек наступит, поэтому нужно уже отныне присматриваться к новым трендам, которые будут нас окружать. Босоножки на танкетке – абсолютные фавориты этой весны, а вот греческие сандалии станут идеальным вариантом для повседневных образов.

Если с нарядами у нас есть огромный выбор в этом году, то обувь значительно сильно не изменилась. В моде остаются босоножки с ремешками и греческие сандалии. С новым размахом попытаются войти в наши тренды рыболовные сандалии и босоножки на танкетке.

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Босоножки на танкетке

Обувь на танкетке – один из мощнейших трендов 2023 года. Они были очень популярны в нулевых, так что возвращаются в моду, как и все другие наряды, которые пришли к нам с 2000-х годов.



Самые модные босоножки весны / Фото с Vogue

Рыболовные сандалии

Сандалии как из мужского гардероба были суперпопулярными в 90-х годах. В этом году у них есть все шансы быть среди фаворитов летнего сезона.



Самые модные босоножки весны / Фото с Vogue

Греческие сандалии

Сандалии на завязках являются квинтэссенцией обуви француженок. Эта обувь отличается несколько ремешков и полностью плоская подошва. Греческие сандалии достаточно комфортны для ежедневного ношения в жаркую погоду.



Самые модные босоножки весны / Фото с Vogue

Босоножки с ремешками

Такие босоножки относятся к классической и минималистичной обуви с винтажным оттенком, которая идеально подходит для сдержанного образа.



Самые модные босоножки весны / Фото с Vogue