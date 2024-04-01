Какие балетки выбрать весной: 5 самых популярных пар 2024 года

Модная тенденция на балетки не угасает. Если сначала казалось, что это мимолетный тренд, то обувь не угасает с fashion-радаров уже несколько сезонов. Они появляются на модных показах и в гардеробах модных инфлюенсеров. Именно поэтому рассказываем о 5 самых популярных фасонах, которые должны быть в вашем гардеробе.

В общем балетки подходят ко всем стилям и хорошо сочетаются с любым нарядом. Универсальную и комфортную обувь можно надевать как на каждый день, так и в праздничные дни. Балетки удобны тем, что их можно носить в течение дня, не чувствуя никакой усталости.

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К самым трендовым вариантам входят красные, минималистичные, со стразами и сеткой. Как выглядят все эти балетки – смотрите далее.

Нюдовые балетки

В этом сезоне бренды предлагают делать ставку на нюдовую обувь. Она удобная, минималистичная и сможет вам заменить классические базовые балетки. Такая обувь актуальна на лето, потому что подойдет под любую одежду.



Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Балетки в сеточку

Необычную обувь из сеточки запустил модный дом Alaïa. Они до сих пор актуальны, поэтому выбирайте для себя интересные варианты в любых цветах.



Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Балетки с ремешками

Стиль обуви Мэри Джейн до сих пор актуален. Балетки с ремешками представили на показе Christian Dior. Обувь украшал не один ремешок да еще и жемчужинки.



Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Балетки со стразами

Такая обувь напоминает стиль 2000-х годов, когда стразы вышли на первый план среди трендов. Добавьте в этом сезоне больше блеска в стиль с помощью гламурных балеток.



Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Красные балетки

Яркий красный еще остается на вершине цветовых трендов в 2024 году. Цвет способен очень быстро добавить особой изюминки образу. Модницы чаще всего выбирают лакированные варианты, поэтому можете также сделать ставку на такой материал.



Трендовые балетки на весенний сезон / Фото Pinterest

Недавно мы рассказывали в материале, какая же именно обувь подходит к широким брюкам. С палаццо лучше всего сочетаются балетки, мюли и кроссовки. Больше информации читайте в нашем материале.