Как выглядит самое модное платье лета: его захотят приобрести все

Платье – незаменимая вещь в гардеробе каждой девушки. Этим летом особое место заняли платья из полупрозрачного материала, льняные варианты или воздушные мини с пышными юбками. Но среди всех этих платьев самым популярным оказалось шелковое платье.

Такое платье является любимым всех девушек благодаря невесомости, легкости и элегантному виду. Шелковое платье подойдет для любых поводов. На вечеринку, встречу с друзьями или свидание выбирайте платье мини, платье макси или миди подойдет для важных светских мероприятий, даже для свадебной церемонии.

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Девушки этим летом больше всего обращают внимание на классические модели прямого кроя с глубоким декольте или открытой спиной и на платья в бельевой эстетике, которые могут быть дополнены кружевом.

Стилизуйте эти платья с разнообразным нарядом: балетками, сандалиями, вьетнамками, босоножками или слингбэками. Очень хорошо подойдут к такому наряду сетчатые балетки, которые стали в этом сезоне невероятно популярными. Все зависит от того, какое вы хотите настроение передать.

Шелковое платье уже не первый сезон находится на вершине трендов, поскольку зарекомендовало себя, как идеальная альтернатива маленькому черному платью. Такие платья имеют в своем гардеробе все знаменитости – от Кейт Мосс до Эмили Ратаковски. Как выглядят красивые платья и с чем их носить – смотрите в подборке аутфитов от модных девушек.



Красивые шелковые платья на лето 2024 / Фото Elle



Эффектные шелковые платья на лето 2024 / Фото Elle



Стильные шелковые платья на лето 2024 / Фото Elle



Модные шелковые платья на лето 2024 / Фото Elle



Красивые шелковые платья на лето 2024 / Фото Elle

Шелк – это натуральный материал, который хорошо пропускает воздух, что делает его комфортным для ношения в разное время года. Кроме того, шелк является прочным материалом, который при правильном уходе может служить долго.