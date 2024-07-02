Така сукня є улюбленою всіх дівчат завдяки невагомості, легкості та елегантному вигляду. Шовкове плаття підійде для будь-яких приводів. На вечірку, зустріч з друзями чи побачення обирайте плаття міні, сукня максі чи міді підійде для важливих світських заходів, навіть для весільної церемонії.

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Дівчата цього літа найбільше звертають увагу на класичні моделі прямого крою з глибоким декольте чи відкритою спиною та на плаття в білизняній естетиці, які можуть бути доповнені мереживом.

Стилізуйте ці сукні з різноманітним вбранням: балетками, сандалями, в’єтнамками, босоніжками чи слінгбеками. Дуже гарно пасуватимуть до такого вбрання сітчасті балетки, які стали цього сезону неймовірно популярними. Все залежить від того, який ви хочете настрій передати.

Шовкова сукня вже не перший сезон перебуває на вершині трендів, оскільки зарекомендувала себе, як ідеальна альтернатива маленькому чорному платтю. Такі сукні мають у своєму гардеробі всі знаменитості – від Кейт Мосс до Емілі Ратажковскі. Як виглядають красиві плаття та з чим їх носити – дивіться у добірці аутфітів від модних дівчат.



Красиві шовкові сукні на літо 2024 / Фото Elle



Ефектні шовкові сукні на літо 2024 / Фото Elle



Стильні шовкові сукні на літо 2024 / Фото Elle



Модні шовкові сукні на літо 2024 / Фото Elle



Красиві шовкові сукні на літо 2024 / Фото Elle

Шовк – це натуральний матеріал, який добре пропускає повітря, що робить його комфортним для носіння в різні пори року. Окрім того, шовк є міцним матеріалом, який при правильному догляді може служити довго.