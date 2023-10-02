Тренды осени 2023: обзор самых модных вещей

Новый месяц осени не означает, что появилось на модной арене больше трендов, впрочем, стоит вспомнить, какие же вещи этого сезона будут особенно актуальными.

В большинстве своем этой осенью в моде будут привычные нам вещи, которые мы носили в предыдущих сезонах, пишет 24 Канал.

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Но несмотря на это, дизайнеры все равно воспользовались возможностью добавить определенную изюминку аутфитам, поэтому вернули в аксессуарную линейку галстук и решили внести разнообразие среди джинсов – фасоном клеш.

Галстук

Осень 2023 года будет насыщена эстетикой преппи. Школьные образы состоят не только из юбки в складку, лоферов и белых шкареток, но и из определенного офисного аутфита, состоящего из белой рубашки и галстука. Попытайтесь стилизовать этот аксессуар в свои выходы и вы точно не прогадаете.



Трендовые вещи на осень 2023 / Фото Pinterest

Приталенный жакет

Осенний сезон – это не только многослойность и оверсайз. Свою женственность можно подчеркивать благодаря приталенному жакету. Хорошо такой жакет смотрится со штанами-трубами или лосинами.



Трендовые вещи на осень 2023 / Фото Pinterest

Монохромные образы

Образы в стиле total look придадут вашим образам шик и изысканность. Выбирайте для себя классические осенние цвета: черный, серый, коричневый, кремовый или бордовый.



Трендовые вещи на осень 2023 / Фото Pinterest

Кожаные вещи

Одежда из кожи продолжает набирать обороты, поэтому рекомендуем приобрести на осень юбку длины меди, которая хорошо сочетается с лонгсливами или классическими рубашками.



Трендовые вещи на осень 2023 / Фото Pinterest

Джинсы клеш

Этот фасон джинсов, некоторое время принадлежавший к категории антитрендов, плавно вернулся в моду. Дизайнеры решили внести определенную свежую нотку в мир джинсов, чтобы вы лучше смогли выразиться благодаря наряду свою индивидуальность.



Трендовые вещи на осень 2023 / Фото Pinterest