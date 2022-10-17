Названа самая модная обувь на весенне-летний сезон 2023 года: безупречные варианты

Этой осенью бренды представляли на своих показах в Нью-Йорке, Милане, Лондоне и Париже трендовые вещи на весенне-летний сезон 2023 года. Среди нарядов fashion-эксперты определили самую популярную обувь, которая будет модной в следующем сезоне.

В новом сезоне модниц ждет актуальная на сегодняшний день обувь Мэри Джейн, которая только будет приобретать популярность, клоги, необычные каблуки и минималистичная обувь с отсутствием каких-либо декоративных элементов.

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Максимальная платформа

Эпоха массивной обуви не завершается, а только приобретает новые обороты. Обувь на массивной платформе подойдет к бунтарскому образу и сдержанному аутфиту, состоящему из минималистического наряда. Массивная обувь здесь будет играть особую изюминку.



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue

Клоги

Обувь на деревянной подошве с массивным каблуком, закругленным носком и открытой пяткой дизайнеры снова переосмыслили и подняли на пик популярности. Такая обувь может заменить кроссовки или мюли на каждый день.



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue

Мюли в стиле 2000-х годов

Бренд Michael Kors Collection представили kitten heel, небольшие каблуки презентовали на показе Carolina Herrera, а вариант для вечерних прогулок показал бренд Tod's.



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue

Необычные формы

Геометрические формы в обуви нашли свое отражение в каблуке. Деформированная обувь несколько необычна для повседневной носки, однако станут хорошей альтернативой классическим туфлям или босоножкам.



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue

Мэри Джейн

Обувь Мэри Джейн в весенне-летнем сезоне будет новой волной популярности. Благодаря многим дизайнерам, изящные туфли со стойкими каблуками и ремешками у косточек приобрели новое прочтение.



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue

Минимализм

Любительницы минимализма в восторге от обуви, которую представили осенью именитые дизайнеры на подиумах. Выбирайте в новом сезоне элегантные туфли и сандалии с тонкими ремешками и отсутствием каких-либо декоративных элементов.



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue

Рыболовные сандалии

Рыболовные сандалии, обувь на плоском ходу с переплетенными толстыми кожаными ремешками и пряжкой на косточках станут популярными в новом сезоне. Дизайнеры представили закрытые модели, которые подойдут весной.



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue