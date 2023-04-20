Тренды обуви на сезон весна-лето 2023: универсальные модели, которые понравятся всем

Наш образ зависит от многих вещей в нашем гардеробе, впрочем обувь занимает далеко не последнее место. В этом сезоне нам есть из чего выбрать, поэтому рекомендуем вам обратить внимание на топовые позиции.

Обувь способна задавать настроение всему гардеробу, поэтому важно, чтобы она была стильной и модной. К примеру, если яркая пара придаст изюминки кэжуальному образу, то грубая обувь разбавит романтичную, а спортивная расслабит классические образы.

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Если у вас закрыты базовые потребности, то рекомендуем рассмотреть трендовые модели, которые сделают ваши аутфиты интереснее.



Украинская стилистка, которая ведет свой блог в инстаграмме, отмечает, что любая трендовая обувь может стать вашей личной базой, если она вписывается в ваш гардероб и стиль.

Змеиный принт

В моду сейчас входят брюки со змеиным принтом, так что если вы любите эксперименты – сделайте ставку на обувь с анималистическим принтом.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Слингбеки, туфли Мэри Джейн, мюли, балетки

Туфли на низком каблуке, обувь Мэри Джейн с ремешками, классические мюли или минималистические балетки – горячий тренд 2023 года.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Танкетка

Обувь на танкетке понемногу входит в моду, поэтому уже есть все шансы летом обновить свой гардероб интересными моделями.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Открытые пальцы

Обувь с открытыми пальцами – мастхев летнего сезона. В нем удобно и комфортно. Остается только выбрать красивую модель, подходящую к вашему стилю.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Интересный дизайн

Обувь с интересным дизайном подойдут для тех, кто любит экспериментировать со своими образами. Если вы относитесь к этой категории, то с удовольствием присмотритесь к произведениям известных брендов.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Вьетнамки

Обувь с открытыми пальцами и перегородкой – отличный выбор на жаркое лето. Ими можно дополнить свои базовые джинсы, юбки или платья.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Прозрачная обувь

Обувь из прозрачного материала тоже довольно красиво выглядит, поэтому если захотите внести многообразие в свои образы – обратите на них внимание.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Металлик, с кристаллами, деним, сетка

Туфли в цвете металлик и денимовые кроссовки уже начинают набирать популярность среди инфлюэнсеров. Также рекомендуем присмотреться к обуви с кристаллами и сеткой.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Instagram

Яркая обувь

Красная, голубая или разноцветная обувь придаст вашему образу особой изюминки.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Instagram