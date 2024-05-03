Как выглядит трендовая обувь на весенне-летний сезон: подборка, которая вас поразит
Источник:Elle
Каждый сезон стилисты рассказывают не только о трендах одежды или аксессуаров, но и знакомят нас с обувью. Для весенне-летнего сезона бренды предложили немало интересных пар, которые вы точно будете видеть на модницах в течение нескольких месяцев.
К основным тенденциям относятся заостренные носки, низкие каблуки и массивные платформы. Советуем также обращать внимание на классические модели в базовых цветах, которые можно добавить ко всем образам. А вот яркая обувь уже будет приковывать ваши взгляды.
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Прозрачные детали
В этом сезоне дизайнеры возобновили тренд на прозрачную обувь, которая прекрасно сочетается со всеми нарядами. Выбирайте для себя туфли, мюли или шлепанцы из прозрачного материала.
Стильная обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle
Заостренный носок
Несмотря на то, что острый носок в моде уже длительное время, в теплое время года обратите внимание на очень заостренную форму. С острым носком могут быть не только туфли, но и мюли или балетки.
Модная обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle
Высокая платформа
Мировые модницы уже начинают показывать на себе образы с обувью на высокой платформе. Высокие каблуки от Versace недавно надела Белла Хадид. Эксперты говорят, что такая обувь будет иметь особую популярность именно в этом году.
Стильная обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle
Мюли
Этот вид обуви является одним из самых любимых у модных девушек. На показах бренды представили немало интересных вариаций – от плоской подошвы до небольших каблуков.
Красивая обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle
Металлик
Красный цвет и леопардовый принт на некоторое время вытеснили оттенок металлик, впрочем он до сих пор остается актуальным. Выбирайте для себя босоножки, балетки, туфли на каблуках или даже кроссовки.
Стильная обувь на весенне-летний сезон / Фото Elle
Также обратите внимание на миниатюрные каблуки, обувь с бантиками, вьетнамки и туфли с цветами. Этот элемент декора украшает туфли и босоножки в ярких и классических цветах.