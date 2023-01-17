Самая яркая обувь из сериала "Эмили в Париже": подборка, которая поразит каждую модницу

Сериал "Эмили в Париже" уже порадовал поклонников премьерой третьего сезона, поражающего количеством ярких нарядов и обуви. На какие важнейшие образы актрисы следует обратить внимание – читайте дальше.

Сериал от Netflix "Эмили в Париже" окутан эталоном стиля. Стилисты сериала тщательно подбирают образы главных героев, которые можно рассматривать непрестанно.

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Главная героиня сериала, которую играет Лили Коллинз, обожает яркие цвета и с удовольствием прибегает к смешениям цветов. Некоторые ее образы кажутся слишком смелыми, но модные критики признают, что ее гардероб достаточно дальновидным, поскольку касается многих модных тенденций.

Яркая обувь Эмили в третьем сезоне – это анонс того, что будет популярно в 2023 году. В подборку трендовой обуви входят высокие сапоги всех цветов, туфли Мэри Джейн и босоножки с блестками.

Слабое место американки в столице Франции – высокие и яркие сапоги. Одним из трендов нового сезона станет обувь из металлизированной кожи. Таких сапог в гардеробе Эмили есть две пары – в бирюзовом и салатовом цвете.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue

Гардеробный директор сериала Мэрилин Фитусси одела Эмили в высокие сапоги из фиолетовой замши Gianvito Rossi.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue

Больше французские поклонники сериала одобрили платье деградированных металлических тонов от Paco Rabanne. К ним Эмили надела актуальные оверсайз-сапоги, актуальные этой зимой.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue

Эмили Купер также примеряла на прогулку по вечернему Парижу обувь от польской дизайнера Магды Бутрим. Она надела красные остроносые сапоги в цветочный принт.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue

В 2023 году в тренде будет обувь с удивительно большой танкеткой. Босоножки с массивным каблуком и платформой являются одним из любимых элементов гардероба главной героини.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue

В сериале много образов с обувью в стиле Мэри Джейн, которые подходят для похода в офис. Если вы хотите купить трендовую модель, обратите внимание на модель из гранатово-красной лакированной кожи с двойным ремешком от Christian Louboutin.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue

Еще одним любопытным аутфитом главной героини является аутфит в желтых тонах. Эмили надела желтые туфли в клетчатый принт с брошью в форме сердца, которые соединила с гетрами с подсолнухами.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue

Одна из сцен сериала также предусматривает тенденцию, которая появится весной и летом 2023 – босоножки с цветочным декором в сиреневом цвете.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue

Любительница яркой обуви не забывает о вневременной классике, поэтому примеряет к платью классические черные босоножки с ремешками.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue

Как пишут модные специалисты, обувь на плоской подошве встречается в гардеробе Эмили только в том случае, если это абсолютный тренд. А летом 2023 года мы снова будем носить мюли, особенно если они похожи на модель от Tod's.



Самая яркая обувь Эмили Купер / Фото с Vogue