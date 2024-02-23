Сверхнизкая посадка в юбках – тренд 2024 года: на какие фасоны обратить внимание

Дизайнеры очень часто используют низкую посадку для создания любых вещей вроде джинсов, брюк, шорт или юбок. Последний вариант в этом году имеет еще большую посадку, чем обычно.

Fashion-эксперты отмечают, что именно такие юбки будут считаться самыми стильными, поэтому точно должны появиться в вашем гардеробе этой весной.

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Низкая посадка миди

Эта юбка может вам напоминать фасон, который был в моде в начале 2000-х годов. Длина изделия должна достигать щиколоток. Основная фишка – изготовление из плотной костюмной ткани. Лучше всего она смотрится с топами, которые отрывают живот, массивными жакетами или изящными блузами.



Актуальные юбки на весенний сезон / Фото Vogue

Асимметрия и разрез

Юбками с разрезом уже никого не удивишь, поэтому бренды решили освежить устоявшиеся фасоны благодаря асимметрии. Версии выбирайте согласно своему стилю или образу жизни – от атласных базовых версий до юбок с нотками диско.



Актуальные юбки на весенний сезон / Фото Vogue

Мини-юбка с низкой посадкой

Если в прошлом году мы все фанатели от юбок в длине макси, то уже в этом сезоне стоит обратить внимание на мини-юбки. Носите их с интересными лонгсливами и сапогами на каблуках, или создавайте расслабленные образы на основе бомбера и кроссовок.



Актуальные юбки на весенний сезон / Фото Vogue

Блестящая юбка

Лелитки до сих пор нас не покидают, впрочем в этом сезоне в моде войдут строгие черные украшения. Такую юбку можно дополнять с лонгсливом-сеткой или минималистичными топами в теплое время.



Актуальные юбки на весенний сезон / Фото Vogue