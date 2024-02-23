Fashion-експерти зазначають, що саме такі спідниці будуть вважатися найстильнішими, тож точно мають з’явитися у вашому гардеробі цієї весни.
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Низька посадка міді
Ця спідниця може вам нагадувати фасон, який був у моді на початку 2000-х років. Довжина виробу має сягати щиколоток. Основна фішка – виготовлення зі щільної костюмної тканини. Найкраще вона виглядає з топами, які відривають живіт, масивними жакетами чи витонченими блузами.
Актуальні спідниці на весняний сезон / Фото Vogue
Асиметрія та розріз
Спідницями з розрізом вже нікого не здивуєш, тож бренди вирішили відсвіжити усталені фасони завдяки асиметрії. Версії обирайте згідно зі своїм стилем чи способом життя – від атласних базових версій до спідниць з нотками диско.
Актуальні спідниці на весняний сезон / Фото Vogue
Мініспідниця з низькою посадкою
Якщо минулого року ми всі фанатіли від спідниць в довжині максі, то вже цього сезону варто звернути увагу на мініспідниці. Носіть їх з цікавими лонгслівами та чоботами на підборах, або ж створюйте розслаблені образи на основі бомбера та кросівок.
Актуальні спідниці на весняний сезон / Фото Vogue
Блискуча спідниця
Лелітки досі нас не покидають, втім цього сезону в моді увійдуть строгі чорні прикраси. Таку спідницю можна доповнювати з лонгслівом-сіткою чи мінімалістичними топами в теплу пору.
Актуальні спідниці на весняний сезон / Фото Vogue