Юбка облако – главный хит лета: как она выглядит

Этим летом в моду вошла совершенно не базовая модель юбки, с помощью которой можно создать множество роскошных образов. Вы точно видели эту вещь в образах известных модниц и инфлюенсерок.

Летом девушки с особым вдохновением хотят создавать интересные эксперименты с нарядами. В сети уже появился горячий тренд, который заполонил популярные социальные сети – это юбка облако. Она объемная, невесомая и очень красиво смотрится.

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Тренд на романтические элементы гардероба начался еще во время показов коллекции на весенне-летний сезон 2024 года. Бренды представили женские платья, сеты с невесомыми блузами и юбками, воланы, драпировки и кружево - все это мы видели в коллекциях мировых брендов. Больше всего таких нарядов продемонстрировали бренды Givenchy, Victoria Beckham, Nina Ricci и Simone Rocha.

Этим летом в моде юбка с объемным подолом в длине мини и макси. Она станет прекрасным дополнением к красивым бра, базовых футболок, маек, рубашек или блуз. Модные девушки чаще всего сочетают эту вещь с балетками Мэри Джейн, сандалиями, слингбэками и туфлями на каблуках.

Главной фишкой этой юбки является цвет. Чаще всего модницы выбирают белую юбку облако. С ней можно создать монохромные образы или ахроматические, или же вообще добавить разнообразия благодаря ярким элементам гардероба.

Стильные вдохновения для стилизаций своих образов с юбкой облаком ищите в инстаграм-профилях fashion-инфлюенсерок.