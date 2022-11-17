Самая популярная обувь сезона – дутики: красивая подборка от fashion-блоггеров

В этом сезоне на пяти уггах наступают дутики. Они врывались в топ трендов еще в прошлом сезоне, а в этом году точно имеют всем шансы стать самой популярной обувью сезона.

Дутые короткие ботинки черно, коричневого или кремового цвета теперь есть в гардеробе каждого модного блоггера, пишет 24 канал.

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Сочетают модницы такие дутики с базовыми джинсами, с лосинами, штанами-карго, джогерами и трикотажными штанами. Хотя эта обувь не очень высокая, но все равно она очень комфортна.

Эта обувь отлично справится с прогулками и в снег, и в дождь за счет своей водонепроницаемой ткани. Выбирайте на зиму модель с утепленной подкладкой и толстой нескользящей подошвой.

Сейчас в моде дутики базового цвета со стильной регулируемой шнуровкой и лаконичные пары на функциональной молнии.

Очень стильно смотрится лаконичная дутая обувь с короткими пуховиками, дубленками и шубами. Дополняйте образ минималистичными сумками базовых цветов и головными уборами – шапкой бини, меховой панамой или утепленной бейсболкой.



Дутики – самая модная обувь зимы / Фото из Pinterest



Дутики – самая модная обувь зимы / Фото из Pinterest



Дутики – самая модная обувь зимы / Фото из Pinterest



Дутики – самая модная обувь зимы / Фото из Pinterest



Дутики – самая модная обувь зимы / Фото из Pinterest



Дутики – самая модная обувь зимы / Фото из Pinterest