Повязка на голову – модный аксессуар весны: стильные образы от инфлюэнсеров

Еще зимой модницы вспомнили о модном аксессуаре – повязке на волосы, а уже весной она будет особенно популярной. Эта вещь идеально подходит для теплых дней, так что мы сможем носить ее не только в первые месяцы весны, но и летом.

Модные повязки помогут разнообразить ваш образ и сделать его более интересным, пишет 24 канал. Повязка – это прекрасное украшение, которое можно носить с длинными прямыми волосами, вьющимися и зачесанными волосами в хвост. В любом случае такой аксессуар хорошо дополнит ваше look.

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Раньше простая тканевая повязка ассоциировалась исключительно со спортом. Девушки одевали ее, чтобы волосы не мешали бегать или тренироваться. Сейчас повязкой дополняют любые образы. Ее одевают в паре с брючными костюмами, пальто, тренчи или рубашки.

Самая популярная повязка черного и белого цвета. В вашем образе обязательно должен быть элемент гардероба, который будет перекликаться с аксессуаром. Если девушки выбирают белую футболку, брюки или свитшот, то дополняют вещи белыми повязками.

Если же в образе преобладают черные цвета, то выбирают повязку темного цвета. Особый wow-эффект аутфитам с повязками придают солнцезащитные очки.

Fashion 24 собрал подборку образов от инфлюэнсеров с повязками, чтобы вы смогли вдохновиться на стильные образы.



Стильные образы с повязкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с повязкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с повязкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с повязкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с повязкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с повязкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с повязкой / Фото с Instagram Алины Френдий



Стильные образы с повязкой / Фото с Instagram



Стильные образы с повязкой / Фото с Instagram



Стильные образы с повязкой / Фото с Instagram