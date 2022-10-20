Пальто, жакет, сумка-багет: топ-9 вещей, без которых нам не обойтись этой осенью

На первый взгляд кажется, что осенний гардероб достаточно минималистичен и компатен, но это далеко не так. Осенью есть немало вещей, которые следует вводить в свои образы.

В моде остаются всем нам знакомые тренды, например, пальто, жакет и кардиган, но и вместе с тем дизайнеры предлагают еще кое-что интересное – акцентную обувь, интересный топ и кожаные брюки.

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Современные коллекции характеризуются оптимистичными и жизнеутверждающими нотами. Именно поэтому ваши образы могут быть гораздо интереснее, чем вы могли себе представить.

Украинская стилистка выделила несколько собственных рекомендаций по одежде в холодное время.

Пальто выбирайте однотонное, которое будет подходить к любому цвету под низом, или клетчатое, но обязательно под свою фигуру.



Самый популярный осенний наряд / Фото с Instagram

Осенью делайте ставку на шерстяные жакеты, они будут вас согревать. Хорошо смотрятся жакеты в клетку, которые можно сочетать с джинсами, лосинами и ботинками.



Самый популярный осенний наряд / Фото с Instagram

Что касается кардигана, то его можно одевать на голое тело, или создать наслоение, надев под низ лонгслив или водолазку.



Самый популярный осенний наряд / Фото с Instagram

Не забывайте про интересный топ. Хотя на улице осень и погода уже не так тепла, все же свои аутфиты можно разнообразить благодаря стильному топу.



Самый популярный осенний наряд / Фото с Instagram

Шерстяные брюки отлично подходят к кашемировым водолазкам или теплым кардиганам. Также они хорошо стилизуются со свитерами с горловиной.



Самый популярный осенний наряд / Фото с Instagram

Хорошо закрепились среди трендов кожаные штаны. Выбирайте длинные модели, клеш или укороченные. Они хорошо сочетаются с блузами и жакетами.



Самый популярный осенний наряд / Фото с Instagram

Не забывайте о мини-юбке, которая хорошо сочетается с разнообразными сапогами: челси, жокейскими, ковбойскими или резиновыми.



Самый популярный осенний наряд / Фото с Instagram

Акцентная обувь станет хорошей изюминкой в вашем образе, так что если у вас есть какая-то вещь в своем гардеробе, не забудьте удачно ее применить.



Самый популярный осенний наряд / Фото с Instagram

Дополняйте свои образы сумкой багет. Аксессуар в нейтральном или акцентном цвете дополнит ваши тренчи, пальто и дубленки.



Самый популярный осенний наряд / Фото с Instagram