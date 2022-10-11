8 стильных свитеров на осень: модные сочетания показывает француженка Жюли Феррери

Французская архитекторша уже стала настоящей иконой стиля. Она прославилась своей любовью к модным образам. Жюли Феррери часто демонстрирует стильные образы, которые может повторить любая модница. Мы выбрали 8 интересных образов со стильными свитерами на осень, на которые следует обратить внимание.

Октябрь – холодний месяц, поэтому нам придется уже отложить легкие гольфы и вытащить из шкафа теплые свитера, пишет 24 канал. Или вам стоит присмотреться к стильным образам Жюли Феррери и приобрести что-то из ее стильных свитеров, которые она сочетает с джинсами, брюками и юбками.

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Свитер – это базовый элемент осеннего гардероба. Он согревает в холодный и дождливый день, во время ношения обеспечивает комфорт, а вот трендовый фасон и цвет придает ему особую изюминку.

Жюли Феррери из города Аяччо на Корсике является воплощением настоящей француженки. Она обожает минималистичный крой и сдержанный стиль образов. Ее аутфиты всегда продуманы до мельчайших деталей.

Также инфлюэнсер любит нейтральные цвета, которые присущи француженкам. Ее база оттенков состоит из черных, коричневых, белых и бежевых вещей. Но, несмотря на это, у Жюли есть несколько ярких вещей, которые создают в ее образе особый шарм.

Вдохновляясь образами фешионисты, просыпается желание повторить ее интересную стилизацию вещей, состоящих из нарядов, которые есть в гардеробе каждой модницы.

У Жюли Феррери есть безупречное чувство стиля, поэтому все ее образы заслуживают особого внимания. Этой осенью рекомендуем обратить внимание на белый кардиган с черными пуговицами, который француженка соединила с супертрендовой длинной юбкой, на синий свитер оверсайз с белыми полосками, который Жюли удачно дополнила белыми джинсами.

Выбирая свитер с коричневыми полосками, модница соединила их с кофейными брюками. Чтобы добавить образ праздничности, выбирайте свитер с добавлением юбки. Жюли Феррери выбрала светло-коричневое изделие, которое завершила коричневыми сапогами.

В моде также остаются свитера с воротником, теплые изделия с горловиной и классические черные свитера, которые удачно дополняются с юбкой твидовой в гусиную лапку.