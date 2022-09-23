Топ-3 свитера на зиму, без которых вам не обойтись: стильные примеры

Мы еще не совсем смогли расстаться с летом, впрочем уже через 2 месяца наступит зима. Свитер в холодное время – главный элемент гардероба, который нас согревает и не дает замерзнуть. Но, несмотря на это, нам важно, чтобы он был стильный. Какой свитер купить на зимний сезон – читайте дальше.

Обычно наши зимние аутфиты состоят из базовых вещей – свитера и джинсов или брюк, пишет 24 канал.

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Теплый свитер обеспечит вам комфорт в носке, а трендовый крой и цвет поможет трендово смотреться. Советуем вам делать ставку на минималистические и сдержанные свитера, которые не будут "бросаться в глаза".

Свитера с рождественским принтом достаточно милы, впрочем их срок носки довольно короткий. Вы сможете его поносить в декабре и начале января, а дальше он уже будет неактуален.

Именно поэтому лучше выбирать свитер на зиму в пастельных цветах. Свитер бежевого, пудрового, кремового и шоколадного оттенка идеально дополнит ваши теплые лосины, джинсы и брюки. Трендовую модель можно совместить с шортами и юбками.

Также не забывайте о трендовом свитере в полоску. Они до сих пор остаются актуальными. Можете выбирать белый свитер в черную полоску, или черный свитер в белую полоску.

Среди желаемых свитеров, которые носят все модницы – на змейке. Такие свитера носят все модницы мира – от Гейли Бибера до Эльзы Госк.

Зимой важно иметь в своем гардербе свитера с горловиной, поскольку у них вам будет достаточно тепло и уютно.