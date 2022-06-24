Тина Кароль выступила на благотворительном концерте в Мадриде в эффектном желтом платье

Певица Тина Кароль продолжает выступать на благотворительных концертах за границей в поддержку Украины. Недавно знаменитость вышла на сцену в роскошном платье в Мадриде.

Тина Кароль с первых дней войны неустанно помогает нашей стране. Артистка постоянно ездит по Европе и дает благотворительные концерты. В мае певица отправилась даже в Японию, где выступила перед огромной аудиторией.

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Тина Кароль в Мадриде

Даже во время войны Тина Кароль усердно подходит к выбору своих образов и каждый раз поражает на сцене своими роскошными платьями. На этот раз знаменитость надела роскошное платье с глубоким разрезом на ноге и шлейфом. Желтое платье на плечо дополнено эффектным разрезом в зоне декольте.

Бренд платья неизвестен, впрочем, фасон очень напоминает украинскую марку Lever Couture. Тина Кароль довольно часто одевает кутюрные вещи именно от этого бренда.

Образ знаменитости дополнили минималистические серебристые босоножки и ее фирменная укладка волос, а также насыщенный макияж с акцентом на красных губах.

Тина Кароль спела свою популярную песню, которая сейчас особенно актуальна "Украина – это ты" и песню "Вольная", которую она записала вместе с фронтвуменко группы The Hardkiss Юлией Саниной. В конце благотворительного концерта вместе со всеми другими украинскими артистами исполнительница спела гимн Украины.



Роскошный образ Тины Кароль / Фото с Orest



Роскошный образ Тины Кароль / Фото с Instagram



Роскошный образ Тины Кароль / Фото с Instagram

Как пользователи реагируют на образ певицы:

"Это непревзойденная красота";

"Лучший посол. Умный и талантливый, со стилем. Возможность носить такой цвет – это здорово";

"Платье – это что-то. Тени очень подходит";

"Тина, вы просто невероятна".

Тина Кароль в платье Lever Couture



Тина Кароль выступила в кутюрном платье на благотворительном концерте / Фото из фейсбука