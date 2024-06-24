Тина Кароль покорила фанатов роскошной фотосессией в саду: невероятные фотографии

Певица Тина Кароль снялась в новой фотосессии. Своей почти 2-миллионной аудитории показала красивые летние кадры в эффектном наряде на фоне цветущих роз.

Исполнительница продолжает радовать фанатов роскошными фотосессиями. Тина в очередной раз предстала перед камерой в красивом наряде. На этот раз певица позировала перед фотографом Натальей Курган. Именно она и фотограф Михаил Федорак делают чаще всего фотографии для звезды.

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Тина Кароль снялась в летней фотосессии

Исполнительница позировала перед камерой в розовом платье длины миди на тонких бретельках, которое удачно подчеркивало зону декольте и добавляло образу сексуальности.

Также Тина Кароль примерила бежевое платье на тонких бретельках от бренда The Coat. Кроме того, исполнительница даже появилась в двух платьях из материала-сетки, который полностью обнажает тело. Певица выбрала для себя сиреневый и бирюзовый цвет.

Звезда украинского шоу-бизнеса непринужденно и расслабленно позировала на фоне различных кустовых роз, позировала с черешней и даже появилась на довольно красивом кадре, который передает всю летнюю эстетику – на лестнице у дерева черешни.

Волосы певица распустила, сделала естественный макияж и довершила некоторые аутфиты украшениями.

Тина Кароль любит постоянно делать фотосессии и предстает перед камерой фотографа в профессиональных студиях в красивом и эффектном наряде. Но на этот раз исполнительница решила показаться аудитории в нежном и чувственном образе.