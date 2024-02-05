Ломаем стереотипы, – Тина Кароль прокомментировала образ на Нацотборе

Тина Кароль выступила на сцене Национального отбора Евровидения в непривычном для себя образе. Певица появилась на сцене без макияжа и укладки и прокомментировала свой выход.

Исполнительница спела на сцене романтический трек "Троянди". Она не только поразила зрителей чувственным и глубоким исполнением, но и своим образом. Тина Кароль отказалась от роскошных платьев и прически и вышла в будничном аутфите.

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Образ Тины Кароль на Нацотборе

Тина Кароль появилась на сцене в джинсах, полупрозрачной кофте черного цвета и длинном черном пальто, которое накинула на плечи. Певица отказалась от макияжа, а стилисты зачесали ее волосы в пучок и косичками.

Такой выход довольно сильно поразил зрителей. Им понравилось видеть Тину естественной, в натуральном виде. Свой выход на сцену Нацотбора Евровидения певица прокомментировала в своем тиктоке.

Ломаем стереотипы. Это наше кредо жизненное. Предлагать другую реальность,

– отметила певица.

Она также пошутила и попросила стилистов сделать ей "порядочные" брови.

В комментариях поклонники положительно откликнулись на ее образ и поддержали Тину в ее выборе:

"Ваше выступление было прекрасным, без грима, сценического наряда. Вот так просто, но с чистой и открытой душой. Просто невероятно";

"И это нормально. Вы красивая такая, как есть";

"Какая вы красавица. Просто глаз не отвести. Горжусь вами".

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