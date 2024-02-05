Ломаем стереотипы, – Тина Кароль прокомментировала образ на Нацотборе
Источник:Тина Кароль
Тина Кароль выступила на сцене Национального отбора Евровидения в непривычном для себя образе. Певица появилась на сцене без макияжа и укладки и прокомментировала свой выход.
Исполнительница спела на сцене романтический трек "Троянди". Она не только поразила зрителей чувственным и глубоким исполнением, но и своим образом. Тина Кароль отказалась от роскошных платьев и прически и вышла в будничном аутфите.
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Образ Тины Кароль на Нацотборе
Тина Кароль появилась на сцене в джинсах, полупрозрачной кофте черного цвета и длинном черном пальто, которое накинула на плечи. Певица отказалась от макияжа, а стилисты зачесали ее волосы в пучок и косичками.
Такой выход довольно сильно поразил зрителей. Им понравилось видеть Тину естественной, в натуральном виде. Свой выход на сцену Нацотбора Евровидения певица прокомментировала в своем тиктоке.
Ломаем стереотипы. Это наше кредо жизненное. Предлагать другую реальность,
– отметила певица.
Она также пошутила и попросила стилистов сделать ей "порядочные" брови.
В комментариях поклонники положительно откликнулись на ее образ и поддержали Тину в ее выборе:
- "Ваше выступление было прекрасным, без грима, сценического наряда. Вот так просто, но с чистой и открытой душой. Просто невероятно";
- "И это нормально. Вы красивая такая, как есть";
- "Какая вы красавица. Просто глаз не отвести. Горжусь вами".
Какие артисты выступали на Нацотборе Евровидения
- Певица Руслана открыла финал конкурса культовой песней "Дикие танцы". Именно с этим треком она победила на Евровидении в 2004 году. На сцену она вышла в том кожаном костюме, в котором одержала победу.
- Группа TVORCHI спели композицию Heart of Steel, с которой ездили выступать от Украины на Евровидение в Ливерпуль.
- Впервые после победы на Нацотбор вернулись и Kalush Orchestra с обновленной песней Stefania. Музыканты спели трек с украинским ансамблем "Калина".
- Светлана Тарабарова и участница Детского Евровидения-2023 Анастасия Димид также вышли на сцену песенного конкурса. Они исполнили трек "Квітка".