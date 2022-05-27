Тина Кароль пришла на встречу с украинскими послами в Великобритании в патриотическом наряде

Украинская певица Тина Кароль сейчас находится в Великобритании. Там артистка посетила посольство Украины в патриотическом образе.

Тина Кароль длительный период ездила по Европе с благотворительными концертами. Недавно она ездила в Японию по приглашению Хироси Никитани. Теперь Тина Кароль прилетела в Великобританию, где живет и учится ее сын Венеамин.

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Тина Кароль в Великобритании

Тина Кароль активно помогает украинцам, поэтому в Лондоне она не упустила возможности встретиться с дипломатическими представителями.

Народная артистка Украины посетила Посольство Украины в Великобритании и рассказала о своей активной международной деятельности и гуманитарной миссии. Исполнительница надела белое поло от бренда O.TAJE с голубовато-желтым голубем с веточкой. Стоит подобная футболка на сайте бренда 950 гривен.

Тина дополнила look черными брюками с разрезами и лакированными туфлями-лодочками. На фоне украинского и британского знамен Тина Кароль сделала фото с послами.



Тина Кароль на встрече с послами в Великобритании / Фото из инстаграммы

За три месяца войны в Украине Тина Кароль изменила свой стиль. Все чаще она предстает перед камерами в голубовато-желтых образах или в вещах с украинской символикой. Для выступления на сцене Тина Кароль также выбирает роскошные платья в патриотических цветах и вышиванках.

Тина Кароль в Германии

В Великобритании Тина Кароль будет несколько дней. Уже 29 мая она выступит на большой сцене у Бранденбургских ворот в Берлине в рамках благотворительного телемарафона Save Ukraine. Эфир 29 мая будут ретранслировать телеканалы около 20 стран мира.

После полномасштабного вторжения Тина Кароль активно поддерживает культурный фронт нашего государства, выступает на самых больших площадках Европы и доносит правду о войне в Украине.

В конце марта Тина Кароль организовала благотворительный концерт в Израиле. Там она собрала около 2 миллионов гривен, которые передала на медицинские нужды Украины.