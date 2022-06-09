Тина Кароль представила мерч с "Киевской мадонной" – изображением, облетевшим весь мир

В начале полномасштабной войны в Украине весь мир и СМИ облетели фото "Киевской мадонны" в метро. Украинка, которая кормила двухмесячного младенца грудью, тронула многих людей и стала иллюстрацией. С ее изображением теперь можно купить футболку, которую уже надела Тина Кароль.

Белоснежную футболку и худи с иллюстрацией "Киевской мадонны" от художницы Марины Соломениковой можно приобрести в онлайн-магазине Тины Кароль. Цена футболки – 925 гривен, а худи – 1850. Часть прибыли с продаж идет в благотворительный фонд Тины Кароль, часть – роялти художницы в знак поддержки креативной индустрии Украины.

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Тина Кароль для рекламы нового продукта сама примерила футболку с иллюстрацией, соединив ее с ретро-джинсами. Образ дополнили ее любимые локоны и дневной макияж.



Тина Кароль в футболке "Freedom Ukraine" / Фото из фейсбука артистки



Тина Кароль в худые "Freedom Ukraine" / Фото из фейсбука артистки

История фото "Киевской мадонны"

Автором снимка стал венгерский журналист издания Teleks Андраш Фельдеш. Фото киевлянки Татьяны Близняк он опубликовал в своем инстаграмме, после чего оно "разлетелось" по соцсетям и СМИ. Как стало известно, Татьяна спустилась 25 февраля в метро Киева, скрываясь от воздушной опасности. Вместе с ней был мужчина, двухмесячная дочь Маричка и собака Фиби.



"Киевская мадонна" в метро / Фото BBC

Автор рисунка – днепрянка Марина случайно увидела фотографию женщины в метро Киева, которая кормит младенца, сидя на полу. Снимок вдохновил ее нарисовать картину, которая была символом всех украинских матерей, которые должны скрываться от российских обстрелов в бомбоубежищах.