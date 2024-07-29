Тина Кароль позирует в кардигане без бюстгальтера: эффектный видеоролик

Певица Тина Кароль обожает эффектные образы, поэтому предстала перед поклонниками в черном аутфите, который состоял из кардигана и брюк.

Исполнительница никогда не скрывала своей страсти к красивым вещам и уходу за телом. Тина Кароль постоянно занимается спортом, поэтому поддерживает свое тело в форме и охотно показывает своей аудитории, как можно выглядеть, если регулярно уделять время физическим нагрузкам.

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В своем инстаграм-профиле, за которым следит почти 2 миллиона поклонников, певица опубликовала видеоролик с разнообразным позированием под собственную песню.

Образ Тины Кароль

Исполнительница надела на голое тело черный кардиган на длинный рукав. Изделие без пуговиц украшала серебристая брошь, которая прикрывала зону декольте без бюстгальтера. Черный верх оголил живот Тины Кароль, а многие подписчики обратили внимание на стройную талию.

На низ блондинка надела черные брюки на низкой посадке с красивым декорированием пояса с серебристой пряжкой. Изысканной в образе певицы стала прическа. Тина выпрямила волосы, сделала интересный пробор, а на лицо нанесла эффектный макияж с акцентом на розовых губах.

Добавим, что 28 июля Тина Кароль и ее сын Венеамин присоединились к акции в поддержку пленных "Азова" в Киеве, держа плакаты с надписями "Free Azov" и "Азов – символ нации". Акция состоялась в день второй годовщины теракта в Еленовке, где погибли 54 защитники Мариуполя.