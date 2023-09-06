Тина Кароль снялась для португальского Vogue в эффектных образах: впечатляющие фотографии

Певица Тина Кароль появилась на страницах португальского издания Vogue. В интервью знаменитость рассказала о сотрудничестве с Дайаном Уорреном.

Тина Кароль предстала перед камерой украинского фотографа Михаила Федорака в деловом образе с интересными деталями.

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Тина Король для Vogue Portugal

Певица надела белую рубашку, поверх которой надела удлиненный приталенный жакет и трендовую юбку макси черного цвета.

Образ знаменитости довершал металлический выпуклый корсет в виде женской обнаженной груди. Наряды Тина выбирала исключительно от украинских брендов. Для глянца она выбрала бренды ARTICLE, JEAN GRITSFELDT, SANTA BRANDS и Nué.

Стилисты сделали певице естественный макияж и завершили образ легкой укладкой с волнистыми волосами.

В интервью певица рассказала о своей песне One Nation Under Love, которую она выпустила ко Дню Независимости. Эту композицию, созданную из Дайан Уоррен, номинировали на престижную премию Грэмми.

"Песня "One Nation Under Love", написала Дайан Уоррен, стала символом единства вокруг Украины на мировой арене, как в социальном, так и в политическом плане. В музыкальном смысле это сложная песня, требующая мощного вокала, музыкальной грамотности. Однако для меня это не только интересный творческий опыт, но и возможность говорить с миром об Украине, использовать влияние культурной дипломатии", – сказала Тина Король для Vogue Portugal.



Тина Кароль в роскошной фотосессии / Фото инстаграмм @tina_karol



Тина Кароль в роскошной фотосессии / Фото инстаграмм @tina_karol



Тина Кароль в роскошной фотосессии / Фото инстаграмм @tina_karol