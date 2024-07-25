В платье за более чем 100 тысяч гривен: Тина Кароль ошеломила элегантным образом от Balmain

Тина Кароль снова привлекла внимание публики своим элегантным стилем. На этот раз артистка появилась в эффектном платье-жакете за более 100 тысяч гривен.

Роскошный наряд она продемонстрировала во время съемок пятого выпуска своего авторского проекта "Дом звукозаписи", где ее гостьей стала загадочная инкогнито-исполнительница Klavdia Petrivna, которая впервые засветила свое лицо.

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Черное платье-жакет из шерсти от французского дома высокой моды Balmain идеально подчеркнуло изящную фигуру Тины Кароль. Интересно, что стоимость этого платья в Украине составляет 108 945 гривен, хотя со скидкой его можно приобрести за 65 358 гривен.

Образ исполнительницы дополнили черные лаковые каблуки, а волосы были накручены и собраны в пучок. Макияж звезда выбрала нюдовый.

Напомним, недавно во Львове Тина Кароль и SHUMEI впервые вживую спели совместный трек под названием "Дзвони". Певица появилась перед публикой в потрясающем длинном черном платье. Наряд отличался смелым дизайном: полупрозрачная ткань, изысканные вырезы по бокам и на ноге. Особое внимание привлекла открытая спина, что добавила образу звезды еще больше элегантности.