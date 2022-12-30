Тина Кароль ошеломила роскошной фотосессией в черном пальто за 100 тысяч гривен

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии. Знаменитость позировала перед фотографом в роскошном пальто.

Блондинка позировала в роскошном наряде перед камерой фотографа Антона Кулаковского.

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Тина Кароль примерила длинное черное пальто от украинского бренда AMG Пальто из новой коллекции на сайте бренда стоит 2500 долларов (100 тысяч гривен).

В платье от этого бренда первая леди Украины Елена Зеленская встречалась с первой леди Франции Бриджит Макрон.

Эффектный образ для Тины Кароль придумала стилистка Ольга Ревуцкая, а за макияж отвечала Наталья Стрельчук. Певица вложила волосы в свои фирменные локоны. Визажистка накрасила исполнительнице веки коричневыми тенями, сделала эффектную черную стрелку и накрасила губы коричневой помадой.

В черном наряде Тина Кароль позировала на красном фоне, и подписала свои фотографии словами: "Красное – это любовь, а черное – это печаль".

Поклонникам невероятно понравился образ певицы, поэтому они в комментариях засыпали ее приятными словами.

"!Это вау! Но сразу вспоминается, голубое – это любовь, а желтое – это жизнь!";

"В этих фото, в глазах – ум, секс, нежность, сила духа";

"Никогда не перестану восхищаться!";

"С каждым годом только расцветаете!";

"Это пожар. Невероятно хороший!";

"Фотографу браво! Без всяких лишних эротизмов показать всю вашу внутреннюю раскрепощенность";

"Даже с таким мейком показали нежность... Как вы так умеете?".