Білявка позувала у розкішному вбранні перед камерою фотографа Антона Кулаковського.

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Тіна Кароль приміряла довге чорне пальто від українського бренду A.M.G. Пальто з нової колекції на сайті бренду коштує 2500 доларів (100 тисяч гривень).

У сукні від цього бренду перша леді України Олена Зеленська зустрічалася з першою леді Франції Бріджит Макрон.

Ефектний образ для Тіни Кароль придумала стилістка Ольга Ревуцька, а за макіяж відповідала Наталія Стрільчук. Співачка вклала волосся у свої фірмові локони. Візажистка нафарбувала виконавиці повіки коричневими тінями, зробила ефектну чорну стрілку та нафарбувала губи коричневою помадою.

У чорному вбранні Тіна Кароль позувала на червоному тлі, тож підписала свої світлини словами: "Червоне – то любов, а чорне – то журба".

Прихильникам неймовірно сподобався образ співачки, тож вони в коментарях засипали її приємними словами.

"!Це вау! Але одразу згадується, блакитне – то любов, а жовте – то життя!";

"В цих фото,в очах – розум, секс, ніжність, сила духу";

"Ніколи не перестану захоплюватися!";

"З кожним роком тільки розквітаєте!";

"Це пожежа. Неймовірно гарна!";

"Фотографу браво! Без всіляких зайвих еротизмів показати всю вашу внутрішню розкутість";

"Навіть з таким мейком показали ніжність...Як ви так вмієте?".