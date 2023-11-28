Аксессуара, уже несколько лет держащегося в трендах, опасается не одна модница. Во-первых, у многих балаклавы ассоциируются с бунтарством, а потому кажется, что они не подходят под классический стиль. Во-вторых, некоторые думают, что образ с этим изделием не может быть женственным, пишет 24 Канал.

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Однако все это только опасения, которые сегодня попытаемся развеять. Вот подборка вещей, которые прекрасно выглядят в луках с балаклавами.

Шерстяные пальто

Надевайте теплый аксессуар под объемные и прямые пальто. Дополняйте широкими джинсами или брюками из экокожи и удобными ботинками. Если подобрать головной убор в тон с верхней одеждой, то он хорошо продолжит монохромный образ.



Шуба

Балаклава с шубой – это классика. В таком виде вам будет очень тепло. Однотонную шубу пастельных цветов попытайтесь соединить с ярким аксессуаром, а к анималистическим принтам лучше подобрать темное однотонное дополнение. Не забывайте об очках, они успешно завершат образ.

Платье

Такой образ предлагает нам Calvin Klein. Мягкие цвета и грубая вязка делают этот аксессуар деликатным и изящным. Некоторые удивятся, но балаклаву можно удачно комбинировать даже с нежными платьями.

Создать модный силуэт можно также сочетанием с приталенными вязаными платьями.

Пуховик

В пуховике и балаклаве от украинского бренда BEVZA несколько лет назад встречала Новый год писательница и мама Илона Маска Мэй Маск. Мы рекомендуем принять во внимание ее образ – как и в ситуации с шерстяными пальто, пуховики лучше выбирать объемные.



Как соединить балаклаву с курткой / Фото girlscene

Короткие пуховые куртки вдохновляют на яркие образы – экспериментируйте с цветами, нашивками и принтами.