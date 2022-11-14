Свитер со змейкой – тренд осени: вдохновляемся стильными образами

Свитер из змейки является одним из ключевых трендов осени. Такие свитера достаточно уютные, тёплые и стильные. Они идеально подходят к базовым джинсам, кожаным юбкам и брюкам палаццо.

Свитера на змейке в разных цветах уже давно завоевали симпатию многих модниц, пишет 24 канал. Свитер добавляет правильных акцентов в образе, аутфит выглядит стильным даже при наличии грубых ботинок на массивном каблуке.

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Свитера на змейке не покидают тенденций еще с осени 2020 года. Популярность этого изделия обусловлена уютным трикотажем, который в холодное время хорошо согревает.

Такие свитера можно по-разному стилизовать. Если вы находитесь в теплом помещении, то под низ можете надеть боди, топ или майку и полностью расстегнуть змейку. Если же вы находитесь на улице, то свитер можно полностью застегнуть, используя в качестве шарфа.

Лыжные свитера на змейке появились в этом году в коллекциях брендов Givenchy (черный приталенный джемпер с металлической змейкой), Victoria Beckham (водолазка спортивного дизайна с высоким воротником), Miu Miu (свитер с узором косы).

Свитера на змейке есть в гардеробе француженки Жюли Феррери, португальской стилистки Софии Коэльо, британской модницы Алисии Родди и многих других фешионисток.



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest



Трендовые свитера на змейке / Фото из Pinterest