Антитрендовый свитер снова в моде: что уже сейчас носят модницы

Возможно, вы помните безумную моду на свитере с обнаженными плечами? Так вот – они снова вернулись и больше не считаются антитрендовыми.

Мода цикличная, поэтому часто забытые вещи спустя годы снова становятся актуальными, пишет 24 Канал. Так случилось со свитером с открытыми плечами. Тенденция на такой фасон свитера была очень востребована еще в 2010-х годах, а теперь модницы снова радостно примеряют свитера, которые придают зимой нотку сексуальности благодаря обнаженным плечам.

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Чаще всего модницы носят такие свитера с джинсами, лосинами, трикотажными брюками, юбками или брюками палаццо.

Модель этого свитера обещает стать хитом этой зимы. Ее имеют в своих коллекциях немало украинских брендов, так что вы точно найдете свою вещь. Чаще модницы выбирают вязаные свитера, в которых тепло и комфортно, впрочем вы также можете делать ставку на тонкие лонгсливы. Добавить новую интерпретацию свитера можно благодаря его ношению на одно плечо.

Свитер с открытыми плечами придаст вашим образам легкость, элегантность и женственность. Вы можете дополнять такие аутфиты красивыми прическами с крабиком или массивным бантом.

Советуем вам приобрести свитер в нежных и пастельных оттенках или выбрать яркий цвет – красный или синий, который станет главной фишкой в вашем образе.



Свитер с открытыми плечами вернулся в моду / Фото Pinterest



Свитер с открытыми плечами вернулся в моду / Фото Pinterest



Свитер с открытыми плечами вернулся в моду / Фото Pinterest



Свитер с открытыми плечами вернулся в моду / Фото Pinterest



Свитер с открытыми плечами вернулся в моду / Фото Pinterest

Если еще ищете для себя удобные и комфортные вещи, обращайте внимание на кардиганы. С ними можно составлять множество ежедневных образов: на работу, в гости, в кафе и за покупками – вам повсюду будет удобно в нем. Как выглядят стильные образы с кардиганами – смотрите в материале.