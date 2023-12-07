Не замерзнуть и оставаться привлекательной: что одеть на свидание зимой

Каждый, кто идет на свидание, стремится произвести наилучшее впечатление на партнера. Поэтому обычно на романтические встречи мы собираемся с особой тщательностью. В такие моменты пригодятся уже готовые образы от стилистов.

Решить, что надеть на свидание, может быть нелегко в любое время года. А зимой это особенно сложно. Ведь теплая одежда – не всегда о романтическом настроении. Но дрожать в несезонном наряде тоже не подобает.

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Есть ли идеальные вещи для свидания зимой? Да. Стилистка и тревел-блогерка Джоанна Раир предлагает подборку стильных и комфортных луков для встреч в холодное время года.

Кашемировые свитера + юбки плиссе

Ничто так не говорит об элегантности, как кашемировый свитер с юбкой к икрам. Этот наряд уютный, женственный и очень удобный.

Шкаф завален вещами, но нет, что одеть? Пора обновить свой гардероб! Вместе с сетью мультибрендовых магазинов Obnova сделать это будет максимально приятно и просто: покупателей ждут стильные новинки, свежие коллекции и бестселлеры от известных брендов.



Образ с кашемировым свитером и юбкой / Фото пинтерест JOANNA RAHIER

Вязаные платья

В сочетании с высокими сапогами вязаные платья идеально подходят для вечернего отдыха в ресторане или кафе. Важно: выбирайте актуальные варианты изделий – без широкого воротника и не прямого кроя. Приталенные варианты и вещи под пояс – отличный выбор.



Образ с вязаным платьем / Фото пинтерест JOANNA RAHIER

Джинсы и ботинки

Прямые джинсы со штанинами клеш от колена подойдут даже к самому большому вязаному свитеру. Попытайтесь заправить переднюю часть в пояс штанов, чтобы сбалансировать пропорции.



Романтический образ с джинсами / Фото пинтерест JOANNA RAHIER



Романтический образ с джинсами / Фото пинтерест JOANNA RAHIER

Мини-юбка

Хотя некоторые могут вздрогнуть от мысли о ношении мини-юбки в холод, но эта тенденция возвращается. Можете надеть под нее более толстые колготки или чулки и высокие сапоги. Под короткие ботинки подберите высокие носки или гольфы.

Также попробуйте модернизировать образ, добавив твидовый или шерстяной блейзер и удобный вязаный свитер большого размера, заправленный на талии.



Образ с мини-юбкой / Фото пинтерест JOANNA RAHIER



Образ с мини-юбкой / Фото пинтерест JOANNA RAHIER

Зеленый – цвет вечера

Зеленый и кобальтовый хорошо впишутся в атмосферу изысканных заведений. Сочетайте зеленый с черным, а синий с бежевым или серо-коричневым, чтобы создать первое смелое впечатление о себе.



Образ с зелеными вещами / Фото пинтерест JOANNA RAHIER



Образ с зелеными вещами / Фото пинтерест JOANNA RAHIER

Широкие штаны и кроп-топ

Этот образ идеально подчеркнет вашу талию и длину ног.



Образ с классическими штанами и топом / Фото пинтерест JOANNA RAHIER

Корсетный топ

Топ-корсет + прямые джинсы – тоже удачная идея для вашего свидания.



Образ с корсетом / Фото пинтерест JOANNA RAHIER

Платье-комбинция

Это сплошная романтика. Чтобы не замерзнуть, комбинируйте платье с прямым жакетом и массивными ботинками. Можете также накинуть поверх платья оверсайз-свитер.



Образ с платьем-комбинацией / Фото пинтерест JOANNA RAHIER



Образ с платьем-комбинацией / Фото пинтерест JOANNA RAHIER