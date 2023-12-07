Вирішити, що одягнути на побачення, може бути нелегко в будь-яку пору року. А взимку це особливо складно. Адже теплий одяг – не завжди про романтичний настрій. Але тремтіти в несезонному вбранні також не личить.
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Чи існують ідеальні речі для побачення взимку? Так. Стилістка та тревел-блогерка Джоанна Раїр пропонує добірку стильних та комфортних луків для зустрічей в холодну пору року.
Кашемірові светри + спідниці плісе
Ніщо так не говорить про елегантність, як кашеміровий светр із спідницею до литок. Це вбрання затишне, жіночне та надзвичайно зручне.
Образ з кашеміровим светром і спідницею / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
В'язані сукні
У поєднанні з високими чоботами вʼязані сукні ідеально підходять для вечірнього відпочинку в ресторані чи кафе. Важливо: обирайте актуальні варіанти виробів – без високого широкого коміру та не прямого крою. Приталені варіанти та речі під пояс – чудовий вибір.
Образ з вʼязаною сукнею / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Джинси та черевики
Прямі джинси зі штанинами кльош від коліна підійдуть навіть до самого великого в’язаного светра. Спробуйте заправити передню частину в пояс штанів, щоб збалансувати пропорції.
Романтичний образ з джинсами / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Романтичний образ з джинсами / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Мініспідниця
Хоча дехто може здригнутися від думки про носіння мініспідниці в холод, та ця тенденція повертається. Можете одягнути під неї товстіші колготи чи панчохи і високі чоботи. Під короткі черевики підберіть високі носки або гольфи.
Також спробуйте модернізувати образ, додавши твідовий або вовняний блейзер і зручний в’язаний светр великого розміру, заправлений на талії.
Образ з мініспідницею / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Образ з мініспідницею / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Зелений – колір вечора
Зелений і кобальтовий гарно впишуться в атмосферу вишуканих закладів. Поєднуйте зелений з чорним, а синій з бежевим чи сіро-коричневим, щоб створити сміливе перше враження про себе.
Образ з зеленими речима / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Образ з зеленими речима / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Широкі штани та кроп-топ
Цей образ ідеально підкреслить вашу талію і довжину ніг.
Образ з класичними штанами і топом / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Корсетний топ
Топ-корсет + прямі джинси – також вдала ідея для вашого побачення.
Образ з корсетом / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Сукня-комбінція
Це суцільна романтика. Щоб не змерзнути, комбінуйте сукню з прямим жакетом і масивними черевиками. Можете також накинути поверх плаття оверсайз-светр.
Образ з сукнею-комбінацією / Фото пінтерест JOANNA RAHIER
Образ з сукнею-комбінацією / Фото пінтерест JOANNA RAHIER