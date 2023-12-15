Самые популярные свитера на зиму, без которых вам не обойтись: на что нужно обратить внимание

Зима только недавно началась, а это значит, что впереди нас ждет много холодных дней, так что без свитера нам не обойтись. Этот элемент гардероба в холодное время очень важен, ведь прежде всего нам должно быть тепло.

Девушки все равно любят модно и стильно одеваться даже в холодное время года, так что важно, чтобы свитер был не только теплым и удобным, но и стильным, пишет 24 Канал.

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Что касается цветов, можете себя не ограничивать – выбирайте нейтральные цвета и базовые черные, серые, белые или коричневые. А еще не забывайте о трендовом красном свитере и других эффектных оттенках, которые добавят изюминки вашему аутфиту.

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Гольфы зимой занимают первое место. Мы их любим благодаря воротнику, который согревает шею и является защитным слоем, если мы не используем шарф. Эту классическую модель можно сочетать как с классическими джинсами, так и с брюками палаццо.

Благодаря кардигану вы сможете создать многослойную одежду, в которой вам будет тепло в морозные дни. Впрочем, модницы часто надевают кардиган как самостоятельную единицу, поэтому они заменяют нам полноценный свитер, особенно, если они из теплого трикотажа.

Не забывайте о свитерах из толстой пряжи и высоком воротнике. Если добавить штаны в тон свитера, то можно создать отличные монохромные образы.

В 2024 году в моду войдет забытый свитер с открытыми плечами, поэтому можете его смело добавлять в свой гардероб. Честно признаемся, что еще недавно антитрендовое изделие начинает действительно нравиться, особенно, когда видим с ним эффектные образы.

Свитер у полоску не теряет популярности и остается актуальным. Выбирайте для себя модель с горловиной, на змейке или с воротником.