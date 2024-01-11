Светлана Тарабарова показала образ, который можно легко повторить

Певица Светлана Тарабарова поделилась со своими подписчиками новым образом. Исполнительница примерила базовый и стильный наряд. Этот аутфит сможет повторить любая девушка.

Знаменитость поделилась в своем инстаграм-сторис, что соскучилась по своей аудитории. Ранее певица часто публиковала свои образы и собирала десятки комментариев от поклонников.

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"Я соскучилась по вам, по ощущению себя ок. По беззаботным дням, когда все здоровы на всех уровнях", – написала Светлана Тарабарова.

Певица также поделилась с подписчиками личной жизнью в инстаграммных рассказах. Она отметила, что немного исчезла из поля зрения в инстаграмме, потому что ее семья заболела, поэтому все по очереди боролись с вирусами. В целом – Светлана работает и готовит для своих слушателей музыкальную терапию.

Испытываю в этом призвание и знаю, что музыка помогает возвращать эмоциональное состояние, наполнять энергией,

– добавила исполнительница.

В новом посте Светлана Тарабарова спросила поклонников, как они себя чувствуют и опубликовала новый образ.

Знаменитость надела белую базовую водолазку и дополнила ее черным костюмом, состоявшим из укороченного жакета и мини-юбки. Аутфит Светлана дополнила черными лакированными лоферами и белыми носками.

Такой образ идеально подойдет для весеннего времени года. Чтобы повторить образ можно просто выбрать юбку и жакет в черном цвете, а под низ надеть белый гольф. Черно-белое сочетание всегда смотрится стильно, базово и модно.



Стильный образ Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграмма певицы