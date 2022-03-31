Светлана Бевза показала фото, как защищают памятник княгини Ольги – вдохновительнице ее коллекци

Украинская дизайнер Светлана Бевза показала в своем инстаграмме фотографии из Киева, на котором волонтеры защищают памятник мешками с песком.

Неравнодушные киевляне начали защищать памятники, которые могут попасть под вражеский огонь. Вокруг памятника княгини Ольги, расположенному на Михайловской площади рядом с Михайловским Златоверхим собором, волонтеры начали обкладывать мешки с песком.

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Для дизайнера Светланы Бевзы этот момент стал особенно щемящим, ведь княгиня Ольга стала вдохновительницей ее коллекции сезона осень – зима 2021/2022.

Княгиня Ольга для основательницы бренда BEVZA является олицетворением мудрости и смелости украинских женщин. Именно балаклава, ставшая главным элементом коллекции осень – зима 2021/2022, повторяет головной убор правительницы Киевской Руси.

Памятник Ольге Киевской сегодня. Мирные жители защищают его песком на случай русских нападений. Ольга была правительницей Киевской Руси в X веке. Ее личность стала ключевым вдохновением для моей коллекции fw21/22. Балаклавы, которые вы любите, относятся именно к головному убору Ольги,

– написала Светлана Бевза.

В сообщении дизайнер показала фотографии киевлян, которые создают так называемый бронежилет для памятника и показала фотографии из кампейна своей коллекции, на которой модели позировали в балаклавах.



Светлана Бевза показала фото из Киева / Фото из инстаграмма



Светлана Бевза показала фото из Киева / Фото из инстаграмма



Светлана Бевза показала кампейн коллекции с балаклавами / Фото из инстаграмма