Хлеб на подносе и черные колосья: Bevza начал показ коллекции в Нью-Йорке с минуты молчания

Украинская дизайнерша Светлана Бевза представила в Нью-Йорке свою новую коллекцию. Показ начался с минуты молчания. Это поразило всех гостей.

Светлана Бевза едва ли не единственная украинская дизайнерша, которая несколько лет подряд представляет свои новые коллекции во время Недели моды в Нью-Йорке.

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Основательница бренда Bevza – одна из более 10 миллионов украинцев, покинувших свои дома, когда Россия вторглась в нашу страну более шести месяцев назад.

Светлана Бевза месяц жила в Киеве с детьми, однако со временем переехала с детьми в Чехию, а через полтора месяца поселилась в небольшом городке Португалии, где и сейчас живет. С тех пор Бевза возвращалась в Украину всего дважды, причем меньше чем на неделю.

В Нью-Йорке знаменитость представила свою новую коллекцию. Началось шоу с ее вступительного слова, воспроизведенном на проекторе. На нем был размещен массивный желто-синий украинский флаг. Светлана Бевза призвала к минуте молчания в память о жизни украинцев, погибших во время войны.

Бевза всегда безумно гордилась своим наследием. Ее бренд, один из самых больших в Киеве, построен на тонком вплетении традиционных украинских мотивов в ее минималистическом дизайне.

В этом сезоне были представлены такие знаковые моменты, как прическа в казацком стиле с необычной острой челкой, пересекающей лоб, и традиционное украинское пение, сочетание с современными битами в исполнении украинского ди-джея.

Шоу Бевзы было подготовлено полностью украинской командой, стилизовал его киевский дизайнер и номинант LVMH Антон Белинский.

Бюст одного синего платья-комбинации был украшен традиционной украинской вышивкой. Кептар – традиционный украинский жилет был завязан узлами и изготовлен из красивой плотной темно-синей шерсти и сочетался с веганскими брюками кожи на низкой. Одной вещью Бевза даже намекнула на войну. Она презентовала пуленепробиваемый жилет на длинном платье.

Бевза также использовала подиум, чтобы продемонстрировать одну из самых больших проблем, которые касаются Украины прямо сейчас – пшеницы. На подносах стояли буханки хлеба.



Хлеб на показе Bevza / Фото с инстаграмм-сторис

Когда ты предлагаешь выйти за кого-нибудь замуж, ты приносишь с собой хлеб. Когда едешь в чей-то новый дом, обязательно бери с собой хлеб. Поля пшеницы уничтожаются российскими ракетами, что, по прогнозам, повлияет на мировые поставки пшеницы в ближайшие месяцы.

– рассказала Бевза.

Важность зерна была переведена за счет использования колосков пшеницы. Еще до войны Бевза выпускала колосья и серьги в своих коллекциях. На этот раз золотые бусы из колосьев были зачернены, что символизировало сожжение пшеничных полей.