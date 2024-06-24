Трендовые свадебные платья в 2024 году: как выглядят самые красивые варианты

К выбору свадебного платья невесты подходят особенно тщательно. Лето является самой популярной порой для свадеб, поэтому расскажем подробнее, какие же платья актуальны в этом году.

Порой поиски того самого единственного и неповторимого платья могут затянуться надолго. При подборе платья стоит обращать внимание на несколько аспектов: платье должно подчеркивать фигуру, быть удобным и трендовым, поскольку для девушек это очень важно.

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Самые стильные платья 2024 года

Дизайнеры представили в этом сезоне свадебные платья на любой вкус – для тех, кто любит простоту и минимализм и для тех, кто не боится экспериментировать и обожает детализированные наряды.

Поклонницы минимализма могут обратить внимание на платья с драпировкой, обтягивающие платья с V-образными вырезами и шлейфом или легкие платья в бельевом стиле, которые идеально подойдут для жаркого лета.

Бренды также не обошли вниманием пышные платья, которые дополняют объемные элементы и принты. Дизайнеры представили для летнего сезона много цветочных мотивов. На платьях они представлены в виде вышивки или как отдельные 3D-детали на юбке и лифе.

Смелые невесты могут выбирать платья с бахромой или пайетками. К трендовым элементам дизайнеры добавили банты, которые помогают создать нежный и романтический образ.

Акцент важно делать не только на формах и тканях, но на длине. Свадебное платье – это не только о длинной юбке и шлейфе. В последнее время довольно красивыми являются мини-платья, поэтому выбирайте для себя красивые фасоны и дополняйте удачными аксессуарами.

Немало красивых вариантов платьев можно найти в новых коллекциях украинских брендов. Минималистичные платья с открытыми плечами и эффектные мини с драпировкой можно найти в WONÁ by Woná Concept. Свадебные платья с традиционными украинскими элементами можно найти у Milla Nova и Gaptuvalnya.



Стильные свадебные платья на 2024 год / Фото Elle



Трендовые свадебные платья на 2024 год / Фото Elle



Красивые свадебные платья на 2024 год / Фото Elle



Трендовые свадебные платья на 2024 год / Фото Elle



Актуальные свадебные платья на 2024 год / Фото Elle



Трендовые свадебные платья на 2024 год / Фото Elle

Свадебные платья стоит дополнять базовыми туфлями-лодочками на каблуках или босоножками с квадратным, острым или закругленным носком. Среди украшений стоит делать ставку на жемчужинки или минималистичные ювелирные изделия, которые только завершат свадебный look.