Супермодель Синди Кроуфорд поддержала украинцев и призывает помогать беженцам

56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поддержала украинцев. Также она призывает всех небезразличных откликнуться и помочь средствами беженцам, вынужденным покинуть свои дома.

Еще в начале марта Синди Кроуфорд опубликовала в своем инстаграмме сообщение, в котором указала немало организаций, которые помогают украинцам. Недавно манекенщица заявила, что снова хочет быть полезной, поэтому добавила в свой инстаграмм-профиль новый пост.

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Знаменитая модель пишет, что хочет быть хоть чем-то полезной для людей, нуждающихся в поддержке и помощи, ведь мы все "находимся на одной планете".

"Последние несколько недель я была не очень активна в Instagram. В мире так много душевной боли и борьбы, и, как и многие из вас, я теряюсь и растеряюсь, думая, что я могу сделать, чтобы помочь, изменить ситуацию? На этой неделе? я прилетела домой и посмотрела в окно, увидела эти небесные облака и посмотрела на нашу прекрасную планету.Единственное, что я смогла – это молиться. и организации для поддержки беженцев в Украине и во всем мире", – написала Синди Кроуфорд.